Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan'ı kucağına aldı, dua okudu, öptü. Üç aylık minik Alparslan'ın ailesi o an söyleyemedi ama Alparslan amansız bir hastalığın pençesinde...

Show TV'den Serhat Alaatinoğlu'nun haberine göre; Alparslan'ın yemek borusu gelişmediği için her ay ameliyat geçirse de sağlığına kavuşamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da vatandaşlarla sohbet ederken, Alparslan ve annesi Tülin Erkan ile karşılaştı. Çok nadir bir hastalıkla doğan minik Alparslan'ın yemek borusu doğuştan eksik. Anne Erkan, henüz 3 aylıkken 4 ameliyat geçiren Alparslan'ın hastalığını Erdoğan'a söyleyemedi.

Alparslan'ın özel bir tedavi ve bakıma ihtiyaç duyduğunu söyleyen anne Erkan, "Alparslan'ın ilk ameliyatına 10 bin TL ödedik. Küçük bir operasyona 8 bin TL ödedik. Bunu üç haftada bir vermek durumunda kalıyoruz" dedi.

Minik Alparslan ve ailesi, onlara uzanacak bir yardım eli bekliyor.