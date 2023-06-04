Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hangi görevlerde bulundu?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni 3 Haziran Cumartesi günü açıkladı. Ekonominin başına Mehmet Şimşek geçerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu. Peki, "Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu?" İşte yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hayatı ve kariyeri...

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakanı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir.

Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yapmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner