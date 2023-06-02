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Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Alparslan Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan Alparslan Bayraktar 2016 ile 2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerini de yürüttü. 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği görevini üstlendi. İşte Alparslan Bayraktar'ın hayatı hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 02.06.2023 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL
Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dr. Alparslan Bayraktar hangi görevlerde bulundu ve mesleği nedir?
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar, 1975 yılında doğdu. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? sorusu gündeme geldi. İşte Alparslan Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi..

DR. ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir.

Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yapmıştır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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