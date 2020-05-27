ALO 181'i arayan sayısı Kovid-19 salgınıyla arttı

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında, resmi işlemlerin uzaktan yapılmasının daha çok önem kazandığı bugünlerde vatandaşlar, bir telefonla iletişim merkezine erişebiliyor, çevresel konularda şikayetlerini iletebiliyor, tapu kadastro işlemleri için bilgi ve randevu alabiliyor.
Çağrı merkezine yılın ilk 4 ayında toplam 190 bin 221 çağrı geldi. Merkez, gelen 155 bin 617 çağrıda, vatandaşların çeşitli konularda bilgi edinmek için sordukları soruları cevapladı. Aramaların 25 bin 973'ünü tapu randevusu, 6 bin 253'ünü şikayet, 2 bin 378'ini ise çevresel konulardaki ihbarlar oluşturdu.
Çağrı Merkezi, 81 bin 217 arama ile en fazla tapu ve kadastro konularındaki soruları yanıtladı.
- Kira yardımı soruldu
Çağrı merkezine Kentsel Dönüşüm hakkında 56 bin 580 çağrı yapıldı. Vatandaşlar en çok riskli yapı ve riskli alan konularında sorular sordu. Evi riskli çıkan hak sahiplerine sağlanan kira yardımı ve faiz desteği konuları, en çok sorulan konular arasında yer aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde 36 aydan 48 aya çıkarılan kira yardım süresi de merak edilen bir diğer konu oldu.
- Vatandaş hizmetten memnun
Çevre kirliliği şikayetlerinin iletilebildiği Çağrı Merkezi, 31 bin 517 çevre yönetimi çağrısını cevaplarken çevresel etki değerlendirme (ÇED) hakkında gelen arama sayısı 6 bin 381'i buldu. Alo 181'e gelen ihbarların iletildiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, uygunsuz bulduğu işletmelere 1 milyon 583 bin 801 lira idari para cezası uyguladı.
12 bin 511 vatandaşa telefonla geri dönüş yapıldı, çağrı merkezi hizmetinden memnuniyet oranı yüzde 91 olarak kayda geçti.
- WhatsApp Çevre İhbar Hattı'na en fazla başvuru İstanbul'dan geldi
Bakanlık, vatandaşların çevre kirliliğine dair şikayetlerini iletmesi için mart ayında WhatsApp şikayet hattı kurdu.
İl müdürlükleri, ihbar hattına gelen şikayetler sayesinde, yerinde tespit ve inceleme yaparak sorunları çözdü.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gelen şikayetlerin neticesi, vatandaşlara e-posta veya telefonla geri dönüş yapılarak bildiriliyor.
"0532 0101181" numaralı WhatsApp hattına en fazla talep İstanbul'dan geldi, bu ili İzmir, Ankara ve Bursa takip etti.
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