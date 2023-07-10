Alnından vurulduğu halde hayatta kalmayı başaran asker

1 Şurada Paylaş!







19–20 Eylül 1863'te Georgia'nın kuzeybatısında meydana gelen Chickamauga Muharebesi sırasında görevli er olan Jacob Miller, savaşta alnından vuruldu. Taburu ciddi bir zaiyat verdiği için askerler geri çekildi ve Jacob orada ölüme terk edildi; herkes onun eninde sonunda öleceğini düşünüyordu. Kanlar içinde yerde yatan Jacob, esir olarak düşmemek için silahını bir değnek gibi kullandı ve savaş alanından sürüklenerek çıkmayı başardı. Başındaki kurşuna rağmen yan yola çıktı. Başı o kadar şişmişti ki gözlerini kapatmıştı; görebilmek için göz kapağını eliyle kaldırmak zorunda kaldı.

2 Şurada Paylaş!







En sonunda yoldan geçen diğer askerler onu hastaneye götürdü. Burada yarası sarıldı ancak doktorlar çok yaşayamayacağını söyledi ve Jacob'u ameliyat etmemenin daha mantıklı olduğu kanısına varıldı. Ertesi gün Jacob şaşırtıcı şekilde hayattaydı. Yaralalıların Tennessee'ye gönderileceğini öğrenen asker; geride kalmamak ve düşmanların elinde esir olmamak için kendini zorlayarak gizlice diğer yaralılarla gitti; oysa doktorları bunu yapamayacağını söylemişti. Jacob trene giden yolda bir kez düşse de sürüklenerek kendini vagona attı ve sonra bilincini kaybetti.

3 Şurada Paylaş!







Ertesi gün uyandığında diğer yararlı askerlerler yerde yatan Jacob, taburundaki diğer askerleri fark etti. Askerler, onun öldüğüne emindi ve Jacob'u görünce şok geçirdiler. Ancak Jacob, orada da kalmadı. Tekrar transfer edilmesi gerekiyordu. Bunu zorla da olsa yaptı ve burada günler sonra bir şeyler yeme fırsatı buldu. Vurulduktan ancak günler sonra doktor tarafından yarasına pansuman yapıldı.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







Buradan hastaneye nakledilen Jacob acı içindeydi; çok bitkindi ve ağrısı vardı. Kurşun hâlâ içerideydi ve doktorlar onu almak için pek de istekli değildi. En sonunda iki doktor ameliyat yapmayı kabul etti ve Jacob, 17 Eylül 1864'teki askerlik görevinin sona ermesine kadar hastanede kaldı.