İlk başlarda Tolga bana çok yardımcı oldu, çok uykusuz geceler yaşadım. Talihsizlikler oldu ‘sütüm yetmiyor’ diye paniğe kapılmıştım zor bir süreçti.

Oğlum şu an 8 aylık. Daha birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi. Allah beterinden korusun, neler görüyoruz çok şükür oğlum iyi şimdi.