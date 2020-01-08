08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.
2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen Abazi, 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulundu.
İşte Abazi'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
Baş ağrısı yüzünden hastaneye gittim. MR falan çekildi. Sol gözüm görmemeye başladı, bulanık görüyordum. Sonuçlar geldi migren çıktı, o da hamilelikten dolayı oluyormuş. Benim hamileliğimden haberim yoktu.
Tolga ile hastanedeyken ufak bir kistim vardı onu da aldıracaktık, doktor ‘bu kisti alalım, ileride hamile olduğun zaman sorun çıkarabilir’ dedi. Biz de aldırmayı düşünüyorduk. Sonra doktor baktı ‘hamilelik olasılığı var mı’ diye sordu. Biz de ‘öyle bir şey mümkün değil’ dedik.
Başka bir doktora yönlendirdi. Oraya gittik kontroller yapıldı ve doktor ‘hamilesin’ dedi. Biz şok olduk.
Ben Efe ismini çok seviyordum. Tolga da ‘Efe olsun ama sonuna ‘han’ da ekleyelim’ dedi. Çünkü onların ailede bütün erkeklerin adının sonuna ‘han’ ekleniyor. O da öyle devam etsin istedi.
İlk başlarda Tolga bana çok yardımcı oldu, çok uykusuz geceler yaşadım. Talihsizlikler oldu ‘sütüm yetmiyor’ diye paniğe kapılmıştım zor bir süreçti.
Oğlum şu an 8 aylık. Daha birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi. Allah beterinden korusun, neler görüyoruz çok şükür oğlum iyi şimdi.
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