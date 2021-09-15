Alman seçim komisyonu sitesi hacklendi

Adı açıklanmayan hükûmet kaynaklarına atıfta bulunan Business Insider, seçim için gereken sunucunun korunduğunu ve saldırıdan etkilenmediğini söyledi.

Komiteden bir sözcü, internet sitesinin ağustos sonunda da birkaç dakikalığına kesintiye uğradığını, sorunun analiz edildiğini ve sitenin iyileştirildiğini söyledi.