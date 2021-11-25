Almanya'da Cem Özdemir krizi

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon protokolünde anlaşmasının ardından Yeşiller Partisi'nde bakanlıklara hangi isimlerin getirileceği konusunda görüş ayrılığı yaşandığı bildirildi
Koalisyon protokolüne göre, Yeşiller Partisi yeni kurulacak hükümette 5 bakanlık aldı.
Bakanlıklara hangi isimlerin getirileceğini Berlin’de düzenlenen toplantıda açıklamayı planlayan Yeşiller, parti içinde iki kanat arasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı müstakbel bakanların isimlerini belirleyemedi.
Partinin Eş Başkanı Robert Habeck, toplantıda yaptığı konuşmada, isimlerin belirlenmesinin süreceğini belirterek, "Biraz daha beklemeniz lazım." dedi.
Genel Sekreter Michael Kellner de "Hepinizin isim listesini açıklamamızı beklediğinizi biliyorum. Durum şu, koalisyon görüşmelerinde olduğu gibi titiz bir şekilde müzakere süreci devam ediyor ve bu konuda bugün karar vereceğiz." diye konuştu.
Toplantının ardından partinin yönetim kurulu ile parti konseyi bir araya geldi.
SOL KANAT CEM ÖZDEMİR'İ İSTEMİYOR
Alman basınına göre, partinin sol kanadı "Realo" diye adlandırılan kanada mensup Federal Meclis (Bundestag) Milletvekili Cem Özdemir’in bakan olmasına karşı direniyor. Sol kanat daha önce bakan olacağı kesin görülen Federal Meclis Eş Grup Başkanı Anton Hofreiter’in bakan olmayacağından endişe duyuyor.
Baden-Württemberg Eyaletinin Yeşiller Partili Maliye Bakanı Danyal Bayaz, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Cem Özdemir’in olmadığı Yeşiller'in dahil olduğu kabineyi hayal edemiyorum. Bu ülkede çoğu insan da böyle düşünüyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Bild gazetesi, Cem Özdemir’in Tarım Bakanı olacağını yazdı.
Spiegel dergisi de parti yönetiminin Cem Özdemir’in Tarım Bakanı, Steffi Lemke’nin de Çevre Bakanı olmasını istediğini, böylece Anton Hofreiter’in bakan olamayacağını yazdı.
Bu durumda sol kanadın koalisyon protokolüne "hayır" oyu verebileceğinden endişe ediliyor.
Yeşiller Partisi, koalisyon protokolünü ve bakanlıklara getirilecek isimleri 120 binden fazla üyenin onayına sunacak.
Üyeler, protokolü ve bakanlıkları üstlenecek isimlere yeşil ışık yakmaları durumunda SPD ve FDP ile koalisyon hükümetinde yer alacak.
SPD ve FPD ise 4-5 Aralık’ta yapılacak kurultaylarda koalisyon protokolünü oylayacak.
Protokole göre, Yeşiller Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, Çevre ve Tüketici Koruma Bakanlığı, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı ve Gıda ve Tarım Bakanlığını üstlenecek.
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