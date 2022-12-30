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Almanya’da Tesla sürücüsü, otomatik pilot modunda uyudu

Almanya’da aracını otomatik pilot modunda kullanan Tesla sürücüsünün, direksiyon başında uyuduğu bildirildi.

Giriş: 30.12.2022 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya’da Tesla sürücüsü, otomatik pilot modunda uyudu
Tesla sürücüsü, otomatik pilot modunda uyudu
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Oberfranken Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Bamberg şehrinde trafik polisleri, A70 otobanında Bayreuth yönüne giden 45 yaşındaki Tesla sürücüsünü kontrol etmek istedi. Sürücü, trafik polislerinin korna dahil dur sinyallerine cevap vermedi.

Polisler, Tesla sürücüsünün gözleri kapalı ve ellerini direksiyon simidinden çekmiş bir şekilde koltukta uzandığını tespit etti. Aracın saatte belli bir süre 110 kilometre hızla öndeki polis arabasıyla aynı mesafeyi koruduğu dikkati çekti.

Bu, sürücünün otomatik pilotu devreye alıp uykuya daldığı şüphesini güçlendirdi. Yaklaşık 15 dakika sonra sürücü nihayet uyandı ve polislerin talimatlarını yerine getirdi. Kontroller sırasında söz konusu sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi. Polisler, otomatik pilotun devre dışı kalmaması için araçta direksiyona takılan bir alet tespit etti.

Ehliyetine el konulan Tesla sürücüsü, karayolu trafiğini tehlikeye atma suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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