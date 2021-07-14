AA

Bavyera eyaletinin Oberfranken bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle birçok caddeyi ve bodrum katlarını su bastığı, Hof kentinde caddelerin kapatıldığı aktarıldı.

Mannheim polisinden yapılan açıklamada da şiddetli yağmur sebebiyle caddeleri su bastığı, ağaçların devrilerek park halindeki araçların üzerine düştüğü ifade edildi.

SELE KAPILAN BİR KİŞİ ARANIYOR

Chemnitz polisi ise Saksonya eyaletinin Jöhstadt kentindeki yoğun yağış sonrasında oluşan sele kapılan bir kişinin arandığı aktarıldı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Hagen kentinde de şiddetli yağışın su baskınlarına sebep olduğu bildirildi.

Hagen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin itfaiyeyi arayarak bodrum katlarındaki suyun çıkarılmasını istediği ifade edildi.

YAŞLILAR YURDU TAHLİYE EDİLİDİ

Hagen Belediyesi de su baskını sebebiyle bir yaşlılar yurdunun tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, su baskınlarından dolayı bazı caddelerde araçların sürüklendiği, yokuşlardan yollara dökülen çamur kütlelerinden dolayı bazı bölgelere de girilemediği ifade edildi.

Düsseldorf yakınlarındaki Erkrath Belediyesi sosyal medyadan yaptığı duyuruda, yoğun yağışlardan dolayı kanalizasyon hatlarının dolduğu belirtilerek durumu daha da ağırlaştırmamak için duş alınmaması, banyo yapılmaması ve bulaşık makinalarının kullanılmaması yönünde halka çağrıda bulunuldu.

MÜLTECİ YURDU TAHLİYE EDİLDİ

Erkrath kentinde ayrıca, su baskını sebebiyle bir mülteci yurdunun tahliye edildiği belirtildi.

Rheinland-Pfalz eyaletinde ise Ren Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi sebebiyle gemi trafiğinin kısmen durdurulduğu kaydedildi.