Almanya’da sanayi üretiminde ağustosta beklenmedik düşüş

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin Ağustos 2020 geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuza kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Sanayi üretimi, Ağustos 2019'a göre ise yüzde 9,6 azalış kaydetti.

Daha önce yüzde 1,2 arttığı açıklanan temmuz ayı verisi, yüzde 1,4 artış olarak revize edildi. Sanayi üretimi mayısta yüzde 7,4 ve haziranda ise yüzde 9,3 artış göstermişti.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin ağustosta aylık bazda yüzde 1,5 artması bekleniyordu.

Veriler, temmuz ayına kıyasla ağustosta enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 0,7 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 3,6 ve tüketim malları üretimi yüzde 1,3 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretiminde 6,7 artış görülürken, inşaatta 0,3 azalış kaydedildi.

Destatis, koronavirüs krizinin, birkaç aydır imalat sanayisindeki gelişmeleri şekillendirdiğine vurgu yaparak, sanayideki üretimin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki oranın yüzde 10,8 altında kaldığını belirtti.

- "Mayıs ayından bu yana sanayi üretiminde bir toparlanma eğilimi gözlendi”

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ağustosta sanayi üretiminde gerilmenin ana nedeninin otomotiv sektörünün üretiminde yaşanan yüzde 12,5’lik keskin düşüşün olduğu ifade edildi.

Sanayi üretiminin temmuz-ağustosta, mayıs-haziran göre yüzde 5,8 arttığı belirtilen açıklamada, inşaatta ise yüzde 3,4 düşüş görüldüğü bildirildi. Bu dönemde otomotiv sektörünün üretiminde ise yüzde 23,8 artış olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ağustos ayında hafif bir düşüş olmasına rağmen, nisanda koronavirüsün yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetlerdeki kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından, mayıs ayından bu yana sanayi üretiminde bir toparlanma eğilimi gözlendiği belirtildi.

Sanayide üretimin, 2019'un dördüncü çeyreğindeki kriz öncesi seviyenin neredeyse yüzde 90'ına ulaştığı aktarılan açıklamada, siparişlerdeki artış ve kısa süreli çalışmada düşen rakamların toparlanmanın devam etmesi için olumlu bir görünüm sergilediği ifade edildi.

- Alman sanayisi daha fazla ivme kazanmak için açıkça mücadele ediyor

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Hayal kırıklığına uğratan sanayi üretim verileri, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yükselişini durdurmayacak, ancak bu toparlanma ile sıçrama (düştükten sonra tekrar yükselme) arasındaki farkı gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Brzeski, mayıs ve hazirandaki iki güçlü ayın ardından, Alman sanayisinin daha fazla ivme kazanmak için açıkça mücadele ettiğini belirterek, "Ancak eylül ayında sanayi üretimi sabit kalsa bile, üçüncü çeyrekte büyüme oranı yine de yüzde 10 civarında olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.