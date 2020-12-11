PKGr, Alman ordusunda aşırı sağcıların yapıların bulunup bulunmadığının ve istihbarat servislerinin bu tür ağları ve bağlantıları ne kadar bildiğinin ortaya çıkarılması amacıyla bir rapor hazırladı.
Yüzlerce dosya incelenerek ve çok sayıda kişiyle konuşularak 2 yıl içinde tamamlanan raporda, Alman ordusunda ve diğer güvenlik birimlerinin içinde aşırı sağcılarla bağlantılı yapıların bulunduğu ortaya kondu.
'SİLAH BORSALARINDA GÖRÜŞÜYORLAR'
Raporda, Alman ordusunda ve güvenlik birimlerinki aşırı sağcıların birbiriyle yakın bağlantılar içinde olduğuna işaret edilerek, bu kişilerin internet üzerinden sosyal medya vasıtasıyla ve aynı zamanda silah borsalarında, atış eğitimi sırasında veya iş yerlerinde görüştükleri belirtildi.
İnternet üzerinden yapılan sohbet ortamlarında bu kişilerin silahlara yönelik belirgin bir ilgisi olduğunun görüldüğüne dikkati çekilen raporda aşırı sağla mücadele konusunda Alman hükümetine özellikle istihbarat servislerinin birlikte çalışmasına ilişkin 8 maddelik önerler sunuldu.
'GÖLGE ORDU' VURGUSU
PKGr Başkanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Roderich Kiesewetter, Berlin’de yaptığı açıklamada, araştırma kapsamında ülkede darbe planlayan bir "gölge ordunun" varlığına ilişkin şimdilik kanıtların bulunmadığını belirtti.
Kiesewetter, ancak Alman ordusunun ve diğer güvenlik birimlerinin içinde aşırı sağcı örgütlerle bağlantısı olanların bulunduğunu, bu tür temasların sürdürülmesinin kabul edilmez olduğunu kaydetti.
ASKERİ İSTİHBARAT SERVİSİ'NE ELEŞTİRİ
Sol Partili PKGr Üyesi Andre Hahn da, Askeri İstihbarat Servisi'ni (MAD) eleştirerek, "Alman ordusunda aşırı sağcı sorununun varlığı inkar edildi. MAD yakın zamana kadar yalnız kişileri kontrol etti, ancak aşırı sağcı yapıları değil." dedi.
Hahn, PGKr’in yaptığı araştırmanın gizlilik sebebiyle tamamının kamuyla paylaşılmamasını da eleştirdi.
Yeşiller Partili Konstantin von Notz da, Alman ordusunda ve diğer güvenlik birimleri içinde aşırı sağcılarla bağlantılı yapıların varlığının bu araştırmayla teyit edildiğini belirtti.
Notz ayrıca, geçmişte Alman ordusunun envanterinde bulunan silah ve mühimmatın kaybolduğuna işaret edilerek silah ve mühimmat konusunda çok dikkatsiz davranıldığını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!