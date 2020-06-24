Almanya’da Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi artıyor

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Gütersloh kentindeki Tönnies et fabrikasından sonra Aşağı Saksonya eyaletinin Wildhausen kentinde tavuk eti üreten Wiesenhof fabrikasında da 50 çalışandan 23’ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Bunun üzerine fabrikada çalışan 1100’den fazla kişiye Kovid-19 testi yapılacağı duyuruldu.
Almanya’nın başkenti Berlin’in Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde de 44 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından 200 kişi karantinaya alındı.
Daha önce Neukölln ilçesinde 98 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaklaşık 370 hane karantinaya alınmıştı.
Magdeburg kentinin iki ilçesinde Kovid-19 vakaları çıkması üzerine yaklaşık 800 kişi karantinaya alındı.
Güterloh ve Warendorf şehirlerinde, Tönnies et fabrikasında çalışanlarda Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle dünden itibaren büyük ölçüde mart ayında alınan tedbirlere dönülmüştü.
İki bölgede de yaşamın birçok alanında 30 Haziran’a kadar kısıtlamalar getirildi.
Kovid-19 vakalarının artmasından ve salgında ikinci dalganın gelmesinden korkan 3 eyalet ise Gütersloh bölgesinden gelecek turistleri kabul etmeyecek.
Bavyera, Mecklenburg-Vorpommern ve Aşağı Saksonya eyaletleri Gütersloh’dan gelen turistlere otellerde konaklama yasağı getirdi.
Aşağı Saksonya eyaleti ayrıca, Gütersloh’da yaşayan ancak Aşağı Saksonya'daki okullarda görev yapan öğretmenlerden evlerinde kalmalarını istedi.
Mecklenburg-Vorpommern eyaleti yönetimi, Usedom adasına Gütersloh bölgesinden giden turistlerden eyaletten ayrılmalarını talep etti.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Gütersloh ve Warendorf kentleri için aldığı tedbirlere uyulmasını istedi. Spahn, aksi halde virüsün hızlı şekilde yayılabileceği uyarısında bulundu.
Gütersloh ve Warendorf'daki halka, gerekli olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi yönündeki çağrının doğru olduğunu ifade eden Spahn, "Bölgedeki halk 1-2 hafta zorluk çekecek ancak şimdi kararlı şekilde virüsün yayılmasını önlemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!