Almanya’da Kovid-19 krizinde dezenfektan ve makarna üretimi fırladı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis),Kovid-19 krizinde şirketlerin hijyen ve hazır gıda üretimlerine yönelik yılın ocak-eylül dönemine ilişkin istatistikleri yayınlandı.

Buna göre, Alman şirketleri yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın dönemine göre yüzde 80 daha fazla dezenfektan ve yüzde 20 daha fazla makarna üretti.

Avrupa'nın diğer ülkelerine göre Kovid-19 krizinde daha başarılı sınav verdiği değerlendirilen ülkede, hijyen ürünlerinden tuvalet kağıdı üretimi ise aynı dönemde yüzde 3,5 azalarak 85 bin 300 tona geriledi.

Ülkede Kovid-19 salgınının ilk dalgasının yaşandığı nisan ayında tuvalet kağıdı ve dezenfektan üretimi sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 161 artış göstermişti.

Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşmesi için kamu alanında 2 Kasım'dan itibaren ay sonuna geçerli yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Buna göre, kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek. Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklandı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık olacak.

Merkel ve eyalet başbakanları, mevcut kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağının veya daha sıkılaştırılması kararını 25 Kasım'da yapılacak toplantıda vermesi bekleniyor.