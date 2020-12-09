Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 590 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 218 bin 524’e yükseldi.
Son 24 saatte 590 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 19 bin 932’ye çıktı.
Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu. Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 487 ile 2 Aralık’ta kaydedilmişti.
Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 902 bin 100 olarak açıklandı.
EYALETLER EK TEDBİRLER ALIYOR
Almanya’da günlük Kovid-19 vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmesi sebebiyle geçen hafta, kasımın başından geçerli olan tedbirler 10 Ocak’a kadar uzatılmıştı.
Bazı eyalet yönetimleri de ayrıca ek önlemler alarak virüsün yayılma hızını düşürmeye çalışıyor.
Öte yandan federal hükümete danışmanlık yapan Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina gibi kurumlar ve uzmanlar hükümetten Kovid-19 önlemlerini daha da sertleştirilmesini istiyor.
Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina’dan yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 24 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar Almanya genelinde kamusal hayatın büyük ölçüde durdurulması istendi.
Berlin Charite Hastanesinde çalışan Virolog Christian Drosten de önlemlerin daha da sertleştirilmesini talep ederek şimdi önlemlerin alınmaması durumunda şubat ayında ekonomi için çok ağır sonuçları olacak tedbirlerin alınması gerekeceğini ifade etmişti.
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