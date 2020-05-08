İHA

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Hermannplatz Meydanı’nda İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanması ve Nazi diktatörlüğünün sona ermesinin 75'inci yıldönümünde ırkçılık karşıtı eylem düzenlendi.

Eylemde, şubat ayında Almanya’nın Hanau kentinde 5'i Türk 10 kişinin hayatını kaybetmesine sebep veren ırkçı saldırılar kınanırken, Almanya’da son zamanlarda giderek artan ırkçılığa dikkat çekildi. Eylem, ırkçı saldırılar sonucu öldürülenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlarken, dokuz sivil inisiyatif katıldı.

Eylemciler, “Bugün faşizmden kurtuluş günü olan 8 Mayıs'ı bir kutlama gününden daha çok bir eylem günü olarak kabul ediyoruz. Çünkü Almanya'da faşist güçlerin varlığı ve ırkçılık halen bir gerçeklik. Dolayısıyla bugünde ırkçı- faşist saldırıları kınarken hayatını kaybedenleri de anmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ceren Türkmen, yaptığı açıklamada Almanya'da Nazi arındırılmasının hala gerçekleşmediğini iddia etti. Türkmen, 8 Mayıs'ta bir yandan dünyanın ve Almanya'nın, Alman faşizminden kurtulmasını kutlarken diğer yandan da ırkçılık karşıtı eylem yapmak durumunda olduklarını belirtti.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 50 KİŞİYE İZİN VERİLDİ

Almanya’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde sadece 50 kişi izinli olarak eylem düzenleyebiliyor. Hermannplatz Meydanı’ndaki eyleme çok sayıda katılım olurken, polis 50 kişi haricindeki eylemcileri meydanın dışına çıkardı.

Korona tedbirleri nedeni ile meydana alınmayanlar caddenin iki tarafında toplanarak eyleme dışarıdan destek olurken, eyleme katılamayanlar için ise internetten de canlı yayın yapıldı. Polisin güvenlik önlemleri altında sorunsuz geçen eylem, gençlerin dans ve müzik gösterisiyle son buldu.