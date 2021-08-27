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Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere az bir süre kalmışken, aşırı sağcı parti AfD'den aday olan Marcel Goldhammer ile Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili Frank-Christian Hansel için hazırlanan Atatürk'ün yer aldığı ırkçı afişler tepki çekti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının kullandığı afişlerin birinde, AfD'nin Berlin’in göçmen mahallelerinden Neukölln adayı Marcel Goldhammer’in Atatürk ile bir arada bulunduğu fotoğrafta Türkçe olarak "Atatürk de AfD’ye oy verirdi"Almanya’da ırkçı partinin Atatürklü afişine tepki Almanya'da ırkçı partinin Atatürklü afişine tepki ifadeleri yer aldı.

CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu şiddetle kınıyoruz. Sosyal medyada paylaşılan bu görseli biz partinin karanlık emellerine hizmet etmemek amaçlı kullanmıyoruz" dedi.