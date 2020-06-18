Almanya’da Gürcü vatandaşını öldürmekle suçlanan Rus hakkında dava açıldı

AA

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Vadim K’nin, 40 yaşındaki Tornike K’yi öldürmekle ve silah yasalarını ihlal etmekle suçlandığı belirtildi.

Başsavcılığın iddianamede, "Rusya Federasyonunun merkezi hükümetinin kurumları, 18 Temmuz 2018 tarihinden önce tam belirlenmeyen bir zamanda zanlıya Çeçen kökenli Gürcü vatandaşı Tornike K’yi ortadan kaldırılma talimatı verdi." ifadesi kullanıldı.

Almanya’da 2016 sonundan itibaren mülteci olarak yaşayan Tornike K'nin Rus merkezi hükümetinin yanı sıra Çeçenistan ve İnguşetya hükümetleri ile Rus yanlısı Gürcü hükümeti aleyhtarı olduğu belirtilen iddianamede, bu sebeple bu kişinin öldürülmesi talimatı verildiği kaydedildi.

İddianamede, Tornike K’nin 2000-2004 yıllarında Çeçenistan savaşında bir Çeçen grubun lideri olduğu ve Rusya’ya karşı mücadele ettiği, 2008’de Gürcistan hükümetinin talimatıyla Güney Osetya’yı savunma amaçlı bir gönüllüler birliğini oluşturduğu ancak Gürcü-Rus savaşındaki barış sürecinin ardından bu grubun faaliyette bulunmadığı ifade edildi.

İddianamede Rus makamlarının Tornike K’yi terörist olarak ilan ettiği bilgisi paylaşıldı.

Berlin’de, 23 Ağustos 2019 tarihinde Tiergarten Parkı’nda öldürülen Tornike K’nin katil zanlısı Vadim K. aynı gün gözaltına alınmış, 24 Ağustos’ta da tutuklanmıştı.

Cinayet sebebiyle Almanya ile Rusya arasında diplomatik gerginlik yaşanmış, Almanya iki Rus diplomatı, ardından da Rusya iki Alman diplomatı sınır dışı etmişti.