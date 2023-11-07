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        Haberler Dünya Almanya’da eyaletlere her mülteci için 7 bin 500 Euro ödenecek

        Almanya’da federal hükümet eyaletlere her mülteci için 7 bin 500 Euro ödeyecek

        Almanya'da aylardır süren tartışmaların ardından federal hükümetle eyaletler, mülteci krizinin mali yükünün paylaşılması konusunda uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:54
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        Almanya'da eyaletlere her mülteci için 7 bin 500 Euro ödenecek
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        Başbakan Olaf Scholz, Berlin'de düzenlenen bir zirvede göç konusunda kaynak sıkıntısı olan eyaletlerin başbakanlarıyla bir araya geldikten sonra, federal hükümetin Ocak 2024'ten itibaren federal eyaletler tarafından kabul edilen her mülteci için 7 bin 500 Euro ödeyeceğini duyurdu.

        Almanya’ya yasadışı göçün azaltılmasının ortak hedefleri olmaya devam ettiğini belirten Scholz, "Bu konuda bir dizi somut önlem üzerinde de mutabakata vardık. Ortak hareket etmemiz çok önemli, çünkü ancak bu şekilde her düzeydeki hedeflerimize hep birlikte ulaşabiliriz." dedi.

        Alman hükümeti yasadışı göçün azaltılmasıyla kaynakları, Almanya'da gerçekten korunmaya ihtiyaç duyan sığınmacıların barınmasına yönlendirmeyi hedefliyor.

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        Alman federal hükümetiyli federal eyaletler, "mülteci maliyetleri" konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor. Eyaletler, uzun zamandır federal fonların yeni gelen sığınmacılara bakmak için yeterli olmadığından şikayet ediyordu.

        Resmi rakamlara göre ülkede 1 milyondan fazla Ukrayna vatandaşı bulunurken eyaletler bu durumun sınırlı kaynakları zorladığı yönünde görüş bildiriyor.

        Ekim ayı ortasında eyaletler bir araya gelerek federal hükümetten sığınmacı başına en az 10 bin Euro ödeme talebinde bulunmuştu.

        Öte yandan, yılın ocak-ekim döneminde ülkeye 230 binden fazla kişi sığınma talebinde bulundu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70'lik artışa denk geliyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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