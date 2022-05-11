Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı nihai verilerini yayınladı. Buna göre, martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,4’e çıktı.
Destatis’in açıklamasında, "Nisanda 2022'de enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana iki aydır art arda en yüksek seviyeye ulaştı." denildi.
Açıklamada, Nisan 2022'de gıda fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlara dikkat çekilerek, "Ukrayna'daki savaşın etkisinin giderek daha görünür hale geldiği yer burasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Savaşın başlamasından bu yana, özellikle enerji fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığına ve bunun enflasyon üzerinde önemli bir etkisi oluşturduğuna yer verilen açıklamada, Federal Almanya'da enflasyonun martta 1981'de İran-Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığına vurgu yapıldı.
Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,8 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.
Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 35,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 8,6 ve hizmetlerde yüzde 3,2 oldu.
Nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 47,5, akaryakıt fiyatları yüzde 38,5, elektrik fiyatları yüzde 19,3 arttı. AB uyumlu TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 7,8 yükseldi.
Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da yıllık enflasyon nisanda yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.
Son dönemde özellikle gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere tedarik dar boğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekiyor.
Önemli ölçüde yüksek enflasyon oranları, Almanya'da daha önce bu seviyeleri görmeyen nüfus için sıkıntılara neden oluyor. Enerji ve gıda fiyatlarındaki keskin artış enflasyonu yukarı yönlü baskılarken savaş da bu eğilimi artırdı.
Ekonomistler, 2022 için yüzde 6,1'lik ortalama enflasyon beklerken, Rusya’dan enerji ithalatının durması halinde gelecek birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamların da mümkün olabileceğine işaret ediyor.
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