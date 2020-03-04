Almanya’da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı - BERLİN

AA

"Seebrücke Berlin" inisiyatifinin çağrısıyla “sınırları aç, hayat kurtar” sloganıyla başkent Berlin’de düzenlenen gösteride AB’nin mülteci politikası protesto edildi ve sığınmacılara "AB'nin kapılarının" açılması istendi. Yunan sınırındaki sığınmacılarla dayanışma içinde olunduğu yönünde sloganlar atan göstericiler, "Sınırları aç", "AB'nin utancı" ve "Bu benim Avrupam değil" şeklinde dövizler taşıdı. Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda Yunanistan’ın düzensiz göçmenlerin iltica taleplerini kayda geçirmeyeceğine yönelik kararının insan haklarına aykırı olduğu belirtilerek, Yunan sınırında bulunan sığınmacıların AB ülkeleri tarafından kabul edilmesi talep edildi. “Seebrücke Berlin” inisiyatifi gösteriye 8 bin kişinin katılığını belirtirken Berlin polisi bu sayıyı 3 bin 500 olarak açıkladı.Almanya’nın başka kentlerinde de benzer gösterilerin yapıldığı bildirildi.