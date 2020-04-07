Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar 2019’da arttı

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Funke Medya Grubunun haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığının Yeşiller Partisi Milletvekili Irene Mihalic’in soru önergesine verdiği cevapta, aşırı sağcıların 2019’da toplam 22 bin 337 suç işlediği belirtildi.

Bakanlığın cevabında, bu suçların önemli bölümünün “propaganda veya halkı kışkırtma suçları” olarak kayda geçtiği bilgisine yer verilirken, aşırı sağcıların 986 şiddet eyleminde bulunduğu da aktarıldı.

Bu sayıların henüz kesin olmadığı, ülkede işlenen suçlara ilişkin nihai raporun mayısta açıklanacağına işaret edilen cevapta, aşırı sağcıların 2018’de 20 bin 431, 2017’de de 20 bin 520 suç işlediği vurgulandı.

Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanlığının cevabında 2019'da antisemitizm suçlarının da arttığı belirtildi. Geçen yıl ülkede 2 bin 32 antisemitizm suçu işlendiği, bu sayının 2018’de 1799 olduğu anımsatıldı.