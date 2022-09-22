'Almanya'ya götüreceğiz' deyip eve kilitlediler

DHA

Suriye'den Almanya’ya gitmek için yasa dışı yollarla sınırı geçen 7 kişi Mersin’e geldi. Burada Suriyelilerle tanışan 2 kişi, para karşılığında kendilerini Almanya’ya götürebileceklerini söyledi. Parayı alan şüpheliler, Suriyelileri otomobille Adana’ya götürdü. Şüpheliler, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir eve yerleştirdiği Suriyelileri, 2 gün beklettikten sonra dün akşam silahla tehdit ederek 8 bin euro ve cep telefonlarını aldı. Yanlarına bisküvi ve meyve suyu bırakan şüpheliler, evin kapısını da kilitleyip, kaçtı.

Suriyelilerden Baran Diyar, bugün sabah saatlerinde evin çatısına çıkıp, sokağa atladı. Mahalledeki bir markete sığınan Diyar, polisi aramalarını istedi. Adrese gelen ekipler kapıyı açıp, grubu kurtardı. Almanya’ya gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Diyar, "6 arkadaşımla birlikte Mersin’den buraya getirildik. 3 gündür buradayız. İsimlerini bilmediğim 4 kişi bizi silahla alıkoydu. Sonra para, cep telefonu ve pasaportlarımızı aldılar. Ben damdan atlayıp, kaçtım. Sonra polis bizi kurtardı" dedi.

Ekipler, evde yapılan incelemenin ardından Suriyelileri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.