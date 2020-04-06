Almanya'ya dönenlere iki hafta karantina uygulanacak

AA

DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, bugün toplanan kabine, AB üyesi ülkelerden gelen ve yurt dışında olup da ülkeye dönen Alman vatandaşlarının kendi ikamet yerlerinde 2 hafta karantinada kalmalarını kararlaştırdı.

Salgın nedeniyle sadece geçerli bir sebebi olanların ülkeye girişine izin verilecek.

Ülkeye sadece birkaç günlüğüne gelecek diplomat ya da iş adamları bu karardan muaf olacak.