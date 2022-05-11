İhracatta alternatif pazarlarla güçlü bir şekilde yoluna devam eden Türkiye, mevcut pazarlarda da dış satımını artırmayı sürdürüyor.
Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya, zirvedeki yerini korurken, dış satımdaki rekorlara da katkıda bulunuyor.
Türkiye, nisanda 1 milyar 832 milyon dolarla Almanya'ya aylık ihracat rekoru kırdı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü. Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 arttı. Almanya'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 7,8 oldu.
Almanya'yı, 1 milyar 530 milyon dolarla ABD, 1 milyar 107 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolarla İtalya ve 980 milyon 344 bin dolarla İspanya izledi.
Türkiye'nin ihracatı ABD'ye yüzde 50,2, Birleşik Krallık'a yüzde 13,2, İtalya'ya yüzde 23,3 ve İspanya'ya yüzde 31,8 arttı.
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ EN ÇOK TALEP GÖREN SEKTÖR OLDU
Almanya'ya geçen ay en fazla ihracatı 395 milyon 856 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.
Otomotiv endüstrisini, 352 milyon 868 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 216 milyon 405 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 140 milyon 271 bin dolarla elektrik ve elektronik, 129 milyon 388 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.
Ülkeye en az dış satımı ise 730 bin dolarla tütün, 875 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 1 milyon 65 bin dolarla gemi ve yat hizmetleri, 1 milyon 854 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 4 milyon 427 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri yaptı.
EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİNDE
Almanya'ya en fazla ihracat artışını yüzde 102,1 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü gerçekleştirdi.
Bu sektörü, yüzde 76,4 ile madencilik ürünleri, yüzde 71,3 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 55,5 ile gemi ve yat hizmetleri, yüzde 51 ile yaş meyve ve sebze takip etti.
Almanya'ya, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü 54 milyon 266 bin dolar, madencilik ürünleri 18 milyon 456 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü 18 milyon 111 bin dolar tutarında dış satım yaptı.
Almanya'ya dış satımı en fazla azalan sektörler ise yüzde 25,2 ile tütün, yüzde 14,7 ile fındık ve mamulleri, yüzde 11,7 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 11,1 ile halı ve yüzde 10,9 ile mücevher oldu.
Almanya pazarına fındık ve mamulleri 33 milyon 478 bin dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 9 milyon 986 bin dolarlık, halı sektörü 12 milyon 668 bin dolarlık ve mücevher sektörü 12 milyon 709 bin dolarlık ihracat yaptı.
TİM verilerine göre, Türkiye'nin nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!