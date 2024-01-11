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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'ya 496 milyon dolarlık fındık ihracatı - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'ya 496 milyon dolarlık fındık ihracatı

        Türkiye'den 2023'te Almanya'ya 496 milyon 219 bin 992 dolarlık fındık dış satımı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:11
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        Almanya'ya 496 milyon dolarlık fındık ihracatı
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        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye, geçen yıl 121 ülkeye 283 bin 518 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 864 milyon 551 bin 43 dolar gelir sağladı.

        Önceki yıl 312 bin 546 ton fındık satan Türkiye, bu ihracattan 1 milyar 748 milyon 835 bin 811 dolar kazanç elde etmişti.

        Almanya, 2023'te de fındık ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

        2020'den bu yana en fazla fındık satılan ülke olan Almanya'ya, 76 bin 346 ton fındık gönderildi. Türkiye, bu ülkeye yapılan dış satımdan 496 milyon 219 bin 992 dolar gelir sağladı.

        Almanya'yı İtalya ve Fransa izledi. İtalya'ya 310 milyon 773 bin 337 dolar karşılığında 46 bin 528 ton, Fransa'ya da 138 milyon 104 bin 314 dolar karşılığında 21 bin 155 ton ürün satışı yapıldı.

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        Türkiye, geçen sene en az fındık ihracatını ise Gine'ye gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı yalnızca 20 kilogram olurken, 345 dolar gelir elde edildi.

        Gine'yi 36 kilogramla Fildişi Sahili, 46 kilogramla da Kamerun izledi.

        Fındık ihracatında son yıllarda en fazla gelişme gösteren pazarlardan biri Çin oldu.

        Avrupa ülkelerinin ardından sıralamada 9. basamakta yer alan Çin'e geçen yıl 8 bin 950 ton fındık satılarak 66 milyon 102 bin 881 dolar kazanıldı.

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