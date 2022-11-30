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Haberler Dünya Kupası 2022

Almanya ve Kosta Rika son 16 bileti için karşı karşıya

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika, yarın karşı karşıya gelecek.

Giriş: 30.11.2022 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya ve Kosta Rika son 16 bileti için karşı karşıya

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Almanya grupta son sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya'nın ardından 3. sırada bulunuyor.

Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek. Mağlubiyet halinde ise Kosta Rika turnuvaya veda edecek.

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