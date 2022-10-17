Almanya ve İsviçre'de yüzlerce uçuş iptal

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Eurowings, Almanya'da 170'ün üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu iptaller 10 binden fazla yolcuyu etkiledi. Pilotların iş bırakma eylemi bugün 00.00’da başladı ve 19 Ekim Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Eurowings, ortalama olarak günde yaklaşık 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor.

3 GÜNLÜK GREV ÇAĞRISI YAPILMIŞTI Öte yandan, pilotların grevi en fazla Almanya’daki uçuşları etkiledi. Eurowings'in en büyük lokasyonu olan Düsseldorf'ta 102’den fazla, Stuttgart’ta 40 ve Köln Bonn Havalimanı'ndan 43 uçuş iptal edildi. Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, Almanya'da "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" görüşmelerinin başarısız olmasının ardından Eurowings’da çalışan pilotlar için 3 günlük grev çağrısı yapmıştı. Sendika, pilotlar fazla çalıştığı için daha uzun dinlenme süreleri talep ediyor. Eurowings yönetimi ise sendikanın bu talebini 'aşırı' bularak kabul etmemişti.

250'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLMİŞTİ Eurowings'in pilotları toplu ücret anlaşmasında 10. tur müzakerelerinin başarısız olmasının ardından 6 Ekim'de de 24 saatlik greve gitmişti. Grev nedeniyle, Eurowings, Almanya'da 250'nin üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu durum 30 binden fazla yolcuyu etkilemişti. Eurowings, günde ortalama 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor. Öte yandan, COVID-19 salgını döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman havayolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor. Ülkede özellikle yaz tatili döneminde birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden dolayı yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı

ZÜRİH HAVALİMANI'NDA GÜNLÜK UÇUŞ SAYISI 230 İLE 400 ARASINA DÜŞTÜ İsviçre'de, Eurowings hava yollarında çalışan pilotların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için başlattığı grev, çok sayıda uçuşun iptaline sebep oldu. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın alt kuruluşu Eurowings'de çalışan pilotlar, senelik izinlerine 14 gün eklenmesi talebiyle bugünden itibaren 3 günlük grev başlattı. Eurowings'den yapılan açıklamada, grev nedeniyle Zürih Havalimanı'nda günlük uçuş sayısının 230 ile 400 arasına düştüğü bildirildi. İptaller, Zürih'ten Almanya'nın Hamburg, Düsseldorf ve Köln şehirlerine doğru uçuş rotalarını olumsuz etkiledi. Grevlere ilişkin açıklama yapan Eurowings Finans Direktörü Kai Duve, pilotlara ek 10 gün izin süresi verileceğini belirterek, müzakere masasına geri dönüş çağrısı yaptı. Duve, grevin Eurowings'e bir günde on milyonlarca avro kayıp yaşattığını hatırlatarak, "Şimdi konuşmamız lazım. Konuşmalar yeniden başlayana kadar yeni bir teklif yapılmayacak." dedi. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.