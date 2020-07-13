Almanya ve İran'dan Ayasofya açıklaması!

HABERTURK.COM

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararını üzüntü verici buluyoruz. UNESCO nezdinde istişare yapılmalıydı." ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAN AYASOFYA YORUMU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi.

Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.