Almanya: Ukrayna'ya barış planı dayatılmamalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Politico'ya verdiği mülakatta Ukrayna'da dayatılmış bir barış olmaması gerektiğini ve çatışmaya bulunacak herhangi bir çözümün ABD'yi de içermesi gerektiğini söyledi.

Scholz, "ABD'nin de dahil olmadığı bir çözümün olmaması gerektiği benim için çok açık. Bundan sonraki görev, dayatılmış bir barış olmamasını sağlamaktır" diye ekledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna'daki savaşı ele almıştı.

Scholz'la Politico tarafından yapılan mülakatın bu görüşmelerden önce mi yoksa sonra mı yapıldığı netlik kazanmadı.