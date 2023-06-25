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Haberler Dünya Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadığını açıkladı - Dünyadan haberler

Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadığını açıkladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, F-16 savaş uçaklarına sahip olmadıkları için bu konuda var olan bir koalisyonda yer almadıklarını söyledi.

Giriş: 25.06.2023 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadığını açıkladı - Dünyadan haberler
AA

Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aurich kentinde düzenlediği etkinlikte konuşan Pistorius, Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğünde kurulan koalisyona işaret ederek, "F-16 savaş uçağımız olmadığı için koalisyonda yer almıyoruz." dedi.

Hollanda ile Danimarka'nın öncülük ettiği bazı ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın olarak kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.

Alman Hava Kuvvetleri envanterinde Eurofighter ve Tornado savaş uçakları bulunuyor.

Ukrayna'nın eski Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk ise Redaktionsnetzwerk Deutschland adlı medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Alman Eurofighter uçaklarının da Ukrayna'ya teslim edilmesi talebini yineleyerek, "Ukraynalılar, başta Almanya olmak üzere Batı'daki ortaklarımıza, Rusya'nın kaosa sürüklendiği ve zayıflığını ortaya koyduğu bu dönemde gerekli askeri yardımı büyük ölçüde artırmaları çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AP

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