A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak. Peki Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım maçı hangi kanalda? İşte kadro...
ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Almanya ile Türkiye'nin karşılaşacağı mücadele Köln Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak. A Milli Takım maçı TRTSpor'dan naklen yayımlanacak.
A MİLLİ TAKIM KADROSU BELLİ OLDU
A Milli Takımızın Ekim ayında oynayacağı 3 karşılaşma için aday kadro açıklandı. Ay-yıldızlılar; hazırlık maçında Almanya, Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Şenol Güneş'in seçtiği kadro şöyle;
Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.
Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.
Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç
Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman
ÖZEL NOTLAR
A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın deplasmanda yapacağı özel maçla 581. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 271'i özel 580 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 136 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 248'i deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 580 karşılaşmanın 499'unu Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
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