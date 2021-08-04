Suriye'de sivillere bombalı saldırı düzenleyen zanlıya gözaltı

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Almanya'da savcılar, büyük bir Filistinli sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapan Suriye’nin başkenti Şam'ın Yermuk semtinde, gıda yardımı için sıraya giren bir grup insana ateş açtığı şüphesi ile zanlının, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Saldırı kapsamında, 6 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere en az 7 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.

AP'nin aktardığı habere göre, zanlının, Özgür Filistin Hareketi üyesi ve daha önce Filistin Halk Kurtuluş Hareketi/ Cephesi/ Örgütü Genel Komutanlığı üyesi olduğu iddia ediliyor. Temmuz 2013 ile Nisan 2015 arasında gruplar, Suriye hükûmeti ve rejimi adına Yermuk mülteci kampının kontrolünü ele geçirdi.

Savcılar, zanlının savaş suçlarına ek olarak yedi adet cinayet ve üç adet ciddi bedensel zararla suçlanmayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Zanlının yargılama öncesi ‘‘soruşturma süresince tutuklu kalıp kalmayacağına’’ çarşamba günü karar verilecek.

Almanya, dünyanın herhangi bir yerinde işlenen insanlığa karşı suçlardan dolayı kovuşturmaya izin veren "evrensel yargı yetkisi" yasalarına sahip.

Reuters'ın aktardığı habere göre, şubat ayında bir Alman mahkemesi, Esad'ın güvenlik servislerinin eski bir üyesini de insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında hapis cezasına çarptırmıştı.