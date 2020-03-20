Reuters

Der Spiegel dergisi, Almanya'nın koronavirüs krizinin yarattığı ödeme güçlüklerine maruz kalan şirketleri desteklemek için yarım trilyon Euro'luk fon değerlendirdiğini bildirdi.

Bu fon kapsamında borçlar teminat altına alacak ve hatta gerektiğinde sermaye enjekte edilebilecek. Bir yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Berlin ekonominin hezimete uğramasını önleyerek kısa vadeli tahribatın korunmasını amaçlayan bir kurtarma paketi oluştururken, plan yetkililer tarafından değerlendirilen birkaç plandan biri.

PAZARTESİ KARAR VERECEK

Bakanlar halen işletmelere likidite desteği sözü verdiler ve işçileri işten çıkarmak yerine çalışma saatlerini azaltmayı kolaylaştıran önlemler getirdiler. Kabine pazartesi günü ilave tedbirlere karar verecek.