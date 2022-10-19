Almanya Siber Güvenlik Kurumu Başkanı, Rusya ile bağları olduğu iddiasının ardından görevden alındı

Matt Murphy | BBC News

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Almanya Federal Siber Güvenlik Kurumu (BSI) Başkanı Arne Schönbohm, bağlantılı olduğu bir dernek üzerinden Rusya ile yakın ilişkiler kurduğu iddiasının ardından görevden alındı.

Schönbohm 2016’dan bu yana, Alman hükümetinin iletişiminin güvenliğinden de sorumlu olan bu kurumun başındaydı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Schönbohm’un Rus istihbaratıyla ilişkili kişilerle bağlantısı olduğu aktarılıyor.

İçişleri Bakanlığı da bu iddiaların ardından hem Schönbohm’u görevden aldı hem de bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Schönbohm’un bir Rus şirketiyle ilişkisi olabileceği, Almanya’nın en popüler TV sunucularından Jan Böhmermann tarafından gündeme getirildi.

Schönbohm, BSI’nın başına geçmeden önce siber güvenlik alanında şirketler ve siyasetçilere danışmanlık veren Cyber Security Council Germany (Siber Güvenlik Konseyi Almanya) adlı bir özel dernek kurmuştu.

Schönbohm’un BSI’daki görevine başladıktan sonra da bu dernekle yakın bir ilişkiye sahip olmaya devam ettiği, Eylül ayında 10. yaş günü kutlamasına katıldığı belirtiliyor.

Bu derneğin üyesi olan Protelion adlı siber güvenlik şirketinin ise geçmişte bir Rus şirketinin bir parçası olduğu ve bu şirketin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den özel bir nişan almış eski bir KGB üyesi tarafından kurulduğu öne sürülüyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Faeser, “Almanya’nın en önemli siber güvenlik kurumunun başkanı olarak, liderliğinin tarafsız oluşuna dair kamuoyu güveni sarsılmış durumda” dedi.

Faeser, soruşturmanın sonucunda Schönbohm’un suçsuz çıkma ihtimalinin de bulunduğunu ekledi.

Alman Der Spiegel dergisi Schönbohm’un suçlamalar ilk gündeme geldiğinde hükümetten bir geri bildirim beklediğini, herhangi bir tepki alamayınca da kendisi hakkında resmi disiplin süreci başlatılmasını talep ettiğini yazdı.

Ukrayna’ya yönelik yardımını artıran Berlin, bu nedenle Rusya tarafından hedef alınma ihtimalinden endişe ediyor.

Alman hükümeti geçen hafta Keiv’e dört adet IRIS-T hava savunma sistemi göndermeyi planladığını açıklamıştı.

Bu hava savunma sistemlerinden her birinin bir kenti hava saldırılarına karşı koruyabildiği belirtiliyor.