Almanya’dan Covid-19 seyahat risk listesinde güncelleme

Reuters

Almanya'nın Robert Koch Enstitüsü (RKI),Covid-19 risk listesinden çıkarılan bazı bölgeleri cuma günü duyurdu. Reuters'ın aktardığı habere göre yeni listede ABD, Kanada, Avusturya, İsviçre ve Yunanistan'ın bazı bölgeleri artık risk listesinde bulunmuyor.

Yeni sınıflandırmalar, pazar gününden itibaren geçerli olacak.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü RKI, ülkede Covid-19 araştırmalarında en yetkin kurumlarından. Almanya'daki nüfus için risk tahminlerinde bulunuyor ve seyahat için riskli bölgeleri kategorilere göre listeliyor.