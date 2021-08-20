Almanya Sağlık Bakanı Spahn’ın aracına yumurta atıldı

AA

Reutlingen polisi tarafından yapılan açıklamada, Spahn’ın sabah saatlerinde Baden-Württemberg eyaletinin Mössingen kentindeki bir salonda seçim kampanyası çerçevesinde etkinliğe katıldığı belirtildi.

Salonun dışında izinsiz toplanan 50-60 kişinin hükümetin Covid-19 politikasını protesto ettiği aktarılan açıklamada, “Etkinliğin sonuna doğru salonun önünde Bakan'ın aracına en az bir yumurta atıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bir şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.