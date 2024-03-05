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        Haberler Dünya Almanya: Rusya'nın ses kaydını ele geçirmesi operasyonel bir hata

        Almanya Savunma Bakanı, Rusya'nın ses kaydını yayımlamasını "operasyonel bir hata" olarak niteledi

        Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Rusya basınında yayımlanan Almanya ordusundan yetkililere ait görüşme kaydıyla ilgili konuştu. Pistorius, "İletişim sistemlerimiz tehlikede değil" dedi.

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:17
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        Almanya: Rusya'nın ses kaydını ele geçirmesi operasyonel bir hata
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        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Russia Today’in (RT) yayımladığı ve gündemi sarsan ses kaydıyla ilgili konuştu.

        Pistorius, Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz ve diğer bazı generallerin görüşme kaydının “operasyonel bir hata” sonucunda sızdığını söyledi.

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        63 yaşındaki bakan bugün yaptığı açıklamada, görüşmeye katılan bir kişinin “güvensiz hat” üzerinden bağlandığını açıkladı. Pistorius, Rusya’nın istihbarat servislerinin görüşmeyi bir casus aracılığıyla ya da Almanya’nın iletişim sistemlerine sızarak değil kitlesel gözetim yoluyla şans eseri yakaladığını iddia etti:

        “İletişim sistemlerimiz tehlikede değil.”

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        Söz konusu katılımcının görüşme esnasında uçuş gösterisi etkinliği sebebiyle Singapur’da bulunduğunu belirten Savunma Bakanı, burada Avrupa’dan üst düzey askeri yetkililerin olmasının Rusya istihbaratının dikkatini çekmiş olabileceğini savundu.

        KAYITLAR RUSYA'DA YAYIMLANDI

        RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

        Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Şubat 2022’de Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşmüştü (Foto: AA)
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Şubat 2022’de Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşmüştü (Foto: AA)

        Kayıtta ayrıca, Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

        Kremlin bu ifşaatın ardından Almanya’nın Rusya’ya karşı savaşa hazırlandığını öne sürmüştü. Berlin ise Rusya'yı Almanya'ya karşı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçlamıştı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #almanya
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