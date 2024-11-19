Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Almanya: Rusya'nın nükleer doktrini onaylaması bizi korkutamaz | Dış Haberler

        Almanya: Rusya'nın nükleer doktrini onaylaması bizi korkutamaz

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak sağlayan doktrini onaylamasının kendilerini korkutamayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 18:14 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'dan Rusya tepkisi: Nükleer doktrin bizi korkutamaz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Baerbock, Varşova'da Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve İngiliz mevkidaşı David Lammy de toplantıya video aracılığıyla katıldı.

        Baerbock, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Putin'in Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana defalarca korku yaymak için uğraştığını belirterek, "Tekrar tekrar ne söylenirse söylensin gözümüzü korkutamayacaklar." dedi.

        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 1000 gündür sürdüğüne işaret eden Baerbock, "Avrupa'daki özgürlüğümüz Avrupa barışına bağlıdır. Ukraynalılar sadece kendi özgürlüklerini ve ülkelerini savunmuyor, Ukraynalılar da 1000 gün ve gecedir Avrupa barışımızı savunuyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Baerbock, Avrupalılar olarak birlikte durduklarını ve birbirlerine bağlı olduklarını vurgulayarak, "Artık Avrupa'nın güvenliğini ve savunmasını yeni bir temele oturtmanın ve transatlantik ittifakımızı zayıflatmak yerine daha da güçlendirmenin zamanıdır." ifadelerini kullandı.

        Alman Bakan, diğer mevkidaşlarıyla Avrupa'nın güvenliğini korumak ve caydırıcılık yeteneklerini güvence altına almak için NATO'nun Avrupa ayağının daha da güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

        "NÜKLEER YANIT" DOKTRİNİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

        Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak tanınırken, insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

        Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken, söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Rize'de heyelan faciası: 1 ölü, 4 yaralı
        Rize'de heyelan faciası: 1 ölü, 4 yaralı
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Habertürk Anasayfa