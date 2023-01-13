AA

Hoffmann, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Navalny’nın sağlığının kritik olduğuna ilişkin haberleri endişeyle öğrendiklerini belirtti.

Özellikle uzun süreli hücre hapsi dahil insanlık dışı tutukluk şartlarından dolayı Navalny’ın durumunun çok kötüleştiğine ilişkin haberlerin "endişeye" neden olduğunu ifade eden Hoffmann, çok sayıda Rus hekimin Rus muhalifin acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladıklarını aktardı.

Hoffmann, "Rus makamlarını buna ivedilikle ve tamamen imkan vermeye çağırıyoruz." dedi.

Alman hükûmetinin Navalny’ın serbest bırakılmasını talep ettiğini yineleyen Hoffmann, Navalny’ın "tutukluluğunun siyasi amaçlı bir karara dayandığını" kaydetti.

NAVALNY'IN TUTUKLANMASI

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmıştı. Mahkeme Navalny'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalny'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının (FBK) insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalny hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

FBK ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

Fotoğraf: AP

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