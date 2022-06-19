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Rusya'nın şubat ayında başlayan Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Avrupa ülkeleri enerjide hem yükselen fiyatlar hem de tedarik sıkıntılarına çözüm aramaya devam ediyor.

Son olarak Rus enerji firması Gazprom Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya sağladığı doğalgazda kısıntıya gideceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Almanya Ekonomi Bakanı ve Yeşiller Partisi üyesi Robert Habeck bugün yaptığı açıklamasa Rusya'dan tedarikin düşmesiyle oluşan açığı kapatmaları gerektiğini söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Gaz tüketimini azaltmak için elektrik üretiminde daha az gaz tüketilmeli. Gaz yerine kömür santrallarının daha fazla kullanılması gerekecek" ifadeleri yer adlı. Bakanlık kömür santrallarının yeniden devreye alınmasıyla ülkenin elektrik üretim kapasitesinin gerektiğinde 10 gigawatt artacağı bilgisini paylaştı.

Rusya'nın gaz kısıntısı kararının siyasi olduğunu ifade eden Bakan Habeck de elektrik üretiminden çok şu anda alınan gazın depolama tesislerine yönlendirilmesi gerektiğini belirterek "Aksi halde kış zorlu geçecek" dedi. Alman basını gaz depolama tesislerinin şu anda yüzde 57 doluluk oranında olduğunu bildirirken hükümet kasıma kadar bu oranı yüzde 90'a ulaştırmak istiyor.

Yüksek enerji fiyatlarının doğrudan 'Putin'in savaşının' bir sonucu olduğunu vurgulayan Habeck "Putin'in stratejisi enerji güvenliğini azaltıp fiyatları yükseltmek ve bunun sonucu olarak

GAZ KULLANMAYANA TEŞVİK ÖDEMESİ

Kömür kullanımını artırmanın yanında Alman hükümeti daha az gaz kullanılmasını teşvik edecek bir mekanizmayı da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu mekanizmayla daha az gaz kullanarak da üretimine devam edebilecek sanayi tesisleri, kullanımlarını düşürdükleri oranda devletten teşvik alacak. Mekanizmanın detayları yakın zamanda paylaşılacak.

Avrupa'nın enerji konusunda Rusya'ya olan bağımlılığı savaş öncesinde de uluslararası ilişkilerin gündemine geliyordu. Özellikle ABD geçtiğimiz yıllarda zaman zaman Avrupalı müttefiklerine Rus gazına bağımlılıklarını düşürme yönünde telkinlerde bulunmuştu.

ALMANYA'DAKİ PAYI YÜZDE 65

En güncel verilere göre 27 üyeli Avrupa Birliği'nin kullandığı doğalgazın yüzde 38.1'i Rusya'dan geliyor. Çekya, Letonya gibi AB üyesi ülkelerde bu oran yüzde 100'e çıkıyor. Rus gazının Almanya'nın tüketimindeki payı ise yüzde 65.

Avrupa ülkelerinin Rus gazına bağımlılığı:

Tabii savaşın etkisiyle 2022 verileri açıklandığında bu oranlarda düşüşler görülmesi bekleniyor. Ancak şu an itibarıyla Rusya halen Avrupa'nın en büyük enerji sağlayıcısı olmaya devam ediyor.

BORU HATTI PROJESİ ASKIDA

Şubat ayında Alman hükümeti Rusya'nın işgal girişiminin hemen ardından çeşitli yaptırım kararları almıştı. Bunlardan belki de en önemlisi Kuzey Akım 2 Boru Hattı projesinin durdurulmasıydı. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz bu kararla ilgili yaptığı açıklamada "Rusya’nın son adımlarının ardından Kuzey Akım 2’ye ruhsat verilmesi artık imkansız, durumu değerlendirmeliyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Tabii Almanya ve Avrupa ülkeleri gaz tedarikinde önemli bir riskle karşı karşıya kalsa da bu durum Rus ekonomisi için de olumsuz bir etki yaratıyor.

55 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Savaş öncesi 2021 verilerine göre AB'nin toplam enerji tüketiminin yüzde 36'sı petrolden geliyor. Toplam enerji piyasasında doğalgazın payı ise yüzde 22. Tabii buna karşılık Rusya geçen yıl gaz ihracatından 55 milyar dolar gelir elde etti ve devletin en önemli gelir kalemini enerji ithalatı oluşturuyor.