AA

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını bundan sonra da önlemek için dikkatli olmayı sürdürmek gerektiğini belirterek, "Virüs halen ülkemizde." dedi.

Wieler, bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’da son 7 günde her gün ortalama 350 yeni Kovid-19 vakası bildirildiğini ve 137 bölgeden ise son günlerde yeni vaka bildirilmediğini ifade etti.

Gütersloh’daki et fabrikasında olduğu gibi yerel düzeyde vakalarda artış olduğunu belirten Wieler, bunun da bulaşma oranını etkilediğini anlattı.

Wieler, bulaşma oranının son günlerde 2-3 arasında seyrettiğini aktardı.

Hijyen, maske takma ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Wieler, "Dikkatli olmayı sürdürmemiz lazım. Virüs halen ülkemizde. Virüse yayılma fırsatı verirsek bu fırsatı kullanacaktır. Bunu yerel düzeyde artan vakalarda görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Wieler, salgında ikinci dalga olup olmayacağına da değinerek, "İkinci dalga her zaman gelebilir. Teorik olarak Almanya’da da olabilir. İnsanlar dikkatli olursa ve büyük çaplı etkinliklere müsaade etmezsek ikinci dalgayı engelleyeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Berlin eyaletinde normalleşme süreci kapsamında bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Eyalette temas kısıtlamaları kaldırılarak, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması durumunda açık havada sayıya bakılmaksızın insanlar bir araya gelebilecek.

Mağazalarda aynı anda daha fazla müşteriye bulunma izini verilirken, toplu taşıma araçlarını maskesiz kullananlara ise 50 ila 500 avro arasında para cezası uygulanacak.

Son verilere göre Almanya’da vaka sayısı 190 bin 862, ölü sayısı da 8 bin 895 oldu.