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Almanya resesyona girdi

Alman ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 daraldı. Böylece ekonomisinde 2 çeyrek üst üste daralma kaydeden Almanya teknik olarak resesyona girdi

Giriş: 25.05.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya resesyona girdi
Almanya resesyona girdi
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya Federal İstatistik Ofisi 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde 2022'nin son çeyreğine göre yüzde 0.3 daraldı.

Böylece Alman ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma yaşayarak teknik olarak resesyona girdi. 2022'nin son çeyreğinde de ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5'lik daralma yaşamıştı.

İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada enflasyonun ekonomi üzerinde bir yük olmaya devam ettiği belirtildi. Enflasyonun görece yüksek seyretmesi ilk çeyrekte hanehalkı tüketiminin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2 düşmesine yol açtı.

Almanya'da yıllık enflasyon mart ayında yüzde 7.4, nisan ayında ise yüzde 7.2 olarak açıklanmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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