Oder Nehri'nde binlerce balık ölü bulundu

Alman yetkililer, Oder Nehri'nin kıyılarına vuran tonlarca ölü balık için Polonyalı yetkililerin önlem almadığına dair şikayetler aldıklarını ve bu ölümlerin vahşi yaşam için tehdit unsuru olabileceğini belirtti.

DPA'nın haberine göre Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke, konuya ilişkin Polonya'nın Szczecin kentinde Polonyalı mevkidaşı Anna Moskwa ile görüşecek. Lemke, toplantının amacının öncelikli olarak ölümleri azaltmak olduğunu belirtti.