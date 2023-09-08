Almanya'nın yeni kaptanı İlkay Gündoğan oldu!

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Japonya ve Fransa ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek olan Almanya'da Hansi Flick ve İlkay Gündoğan, basın karşısına geçti. Almanya'nın 32 yaşındaki Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan, teknik direktör Hansi Flick tarafından takımın birinci kaptanlığına getirildi.

Milli takımda İlkay'ın ardından diğer kaptanlar Joshua Kimmich ve Thomas Müller olacak.

Açıklamalar yapan Flick, "Takıma neyin yardımcı olabileceğini düşündük. Milli takımda genellikle en çok maça çıkan kişi kaptan olur. Bu nedenle pazubendi İlkay'a vermeye karar verdim. Joshua Kimmich ile birlikte yeni lider ikilimizi oluşturuyorlar. Her ikisinin de kendilerini bu işe adamış olmalarından dolayı son derece mutluyum. Bu bize iyi bir şekilde kullanabileceğimiz yeni bir enerji veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaptanlıkla ilgili konuşan İlkay ise "Hocamızın ve takımın bana duyduğu güvenden dolayı çok mutluyum. Milli takımın kaptanı olmak ve bu genç takıma sahada liderlik edebilmek benim için büyük bir onur. Bu pozisyon aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor ancak Manchester City'deki deneyimim bunun altından kalkabileceğimi gösterdi." dedi.