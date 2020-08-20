Almanya'nın vergi gelirleri temmuzda yüzde 0,3 düşüş gösterdi

Almanya Maliye Bakanlığı ülkenin temmuz ayına ilişkin aylık vergi gelirleri verilerini açıkladı. Buna göre, temmuzda federal devlet ve 16 eyaletin vergi gelirleri 2019’un aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 53,34 milyar avroya geriledi.
Ücretlilerin sağlanan vergi gelirlerinde birçok çalışanın kısa çalışma ödeneğinde olmasından dolayı yüzde 4,6 düşüş olması dikkati çekti.
Yılın ocak-temmuz döneminde ise federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüşle 381,05 milyar avroya geriledi.
Bakanlık, açıklamasında, sanayi üretimi ve ihracatında son haftalarda yaşanan artış vergi gelirlerinde daha fazla iyileşmeye işaret ettiğine vurgu yapılarak, "Önümüzdeki aylarda sanayi üretiminin daha da iyileşmesi bekleniyor.” ifadesine yer verildi.
Alman hükümeti, 14 Mayıs’ta bu yıl için vergi gelirleri beklentisinde Kovid-19 salgını nedeniyle revizeye giderek bir önceki tahmine göre söz konusu gelir tahminini yüzde 10 (81,5 milyar avro) düşürmüştü.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, bu çerçevede 2013’ten bu yana ilk kez borçlanmayı ve 156 milyar avroluk ek bütçeyi bu borç üzerinde finanse etmeyi planlamıştı.
Alman hükümetinin gelecek ay 2020 için büyüme ve vergi gelirlerine yönelik tahminlerini güncellemesi bekleniyor.
Ülkede, salgını kontrol altına almak için alınan önlemler ekonomide aksamalara neden olduğundan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,1 daralmıştı.
Almanya’da hükümet Kovid-19 salgını nedeniyle GSYH’nın bu yıl yüzde 6,3 daralmasını ve gelecek yılda ise 5,2 genişlemesini bekliyor. Ülkede uzmanlar üçüncü çeyrekte büyüme beklerken, bazı uzmanlar ekonominin Kovid-19 krizi öncesi seviyelerine tekrar ulaşmasının 2021’nin sonuna kadar sürebileceğini belirtiyor.
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