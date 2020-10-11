Almanya'nın Türkiye için vize şartları neler?

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülke sınırlarıyla ilgili yeni önlemler alırken, Almanya'nın da Türkiye'ye yönelik vize düzenlemeleri devam ediyor.

9 Eylül 2020 tarihinde Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri tarafından yapılan açıklamada, Schengen Vize başvuruları ülkeye giriş yasağından dolayı sadece istisnai durumlarda ve özel koşullar doğrultusunda kabul edilebileceği belirtildi.

Almanya'ya seyahat etmek için vize randevusunun verilmesi ve vize başvurusunda bulunmak için yedi farklı koşul bulunuyor.

Bu koşullardan bazıları, zorunlu hallerde aile ziyareti; cenaze, düğün gibi, Almanya'ya gidilmesi gereken kaçınılmaz bir iş seyahati, fuar katılımcısı veya fuar ziyaretçisi olmak.

Vize başvurusunda bulunmak için bir diğer şart ise, Alman vatandaşlarının veya AB ülkesi vatandaşlarının veya Almanya'da ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının eşlerinin gerçekleştirecekleri geçici aile ziyareti.

Açıklamada, Alman vatandaşlarının veya AB ülkesi vatandaşlarının (sadece beraber seyahat etme koşuluyla veya mekânsal ayrılık sonrasında Almanya'da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) veya Almanya'da ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının (sadece Almanya'da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) uzun süreli hayat arkadaşlarının vize başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor.

Vize randevusu almak veya vize başvurusunda bulunmak için gerekli koşullar arasında, çok kısıtlı koşullara bağlı olarak tıbbi tedaviler ve uluslararası yük taşımacılığında çalışan tır şoförleri de bulunuyor.