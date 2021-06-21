Almanya'nın nüfusu 2011'den itibaren ilk kez geçen yıl artmadı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, 2020'de net göçün azalması ve vefat sayısının doğum sayısından fazla olmasının etkisiyle ülkenin nüfusu 12 bin azalarak 83 milyon 155 bine geriledi.
Böylece Almanya'nın nüfusu, salgının etkili olduğu geçen yıl 2011'den itibaren ilk kez artmadı. Ülkenin nüfusu, 2011-2019 döneminde ara vermeden artarak 80,3 milyondan 83,2 milyona yükselmişti.
Ülkede geçen yıl ölüm sayısı, doğum sayısından 212 bin fazla oldu. 2019'da bu sayı 209 bin olarak kayıtlara geçmişti.
İstatistik Ofisi, net göçün, 2019'da 300 binin altına indikten sonra geçen yıl 209 bine düştüğü tahmininde bulundu. Net göçün art arda 5 yıldır düşüş göstermesi dikkati çekti.
Destatis, daha düşük net göçün doğum açığını ancak kısmi olarak telafi ettiğini ancak artık nüfusu artırmak için yeterli olmadığını belirtti.
- Almanya'da nüfus daha da yaşlanıyor
83 milyon 155 binlik nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olan Almanya'nın nüfusu giderek yaşlanıyor.
Destatis verilerine göre, Almanya'da 80 yaş üzerindekilerin sayısı geçen yıl yüzde 4,5 artarak (255 bin) 5,9 milyona ulaştı. Ülkede 60-79 yaş grubunda olanların sayısı, 2020 sonu itibarıyla yüzde 0,5 (96 bin) yükselerek 18,2 milyona çıktı. 20 yaş altı nüfus ise geçen yıl 4 bin artarak 15,3 milyon oldu.
Uzmanlar, giderek yaşlanan nüfusun etkilerinin ekonomi ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde hissedileceği öngörüsünde bulunuyor.
Almanya'da yaşlı nüfusun artması, "çalışan genç nüfusun karşılaması gereken emeklilik sistemi ile sağlık sistemi için yükün artması" anlamına gelirken, yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyuyor.
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