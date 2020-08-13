Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 17 milyar avro azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'nın, 2019'un sonunda federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 1 trilyon 898 milyar avro oldu.
Söz konusu borç, 2018 sonuna göre yüzde 0,9 (17 milyar avro) azalış kaydetti. Böylece, ülkenin kamu borcu hesaplamalarda yeni metotların kullanılmaya başlandığı 2010'dan beri en düşük seviyesine geriledi.
Kişi başına düşen borç (kamu borcu) 2018 sonunda 23 bin 313 avro iken, geçen yılın sonunda 22 bin 857 avro olarak açıklandı.
Almanya'da genel kamu borcu, geçen yıl 2018'ye göre tüm idari kademelerde azalış kaydetmedi. Söz konusu dönemde federal kamu borcu yüzde 2 azalarak (24,7 milyar avro) 1 trilyon 188 milyar avroya düştü. Eyaletlerin borcu yüzde 1,4 artarak (8,2 milyar avro) 578,8 milyar avroya yükselirken, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 0,3 (7 milyar avro) düşerek 131 milyar 400 milyon avroya indi.
Uzmanlar, ülkenin kamu borcunun Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik kriz nedeniyle vergi gelirlerinin azalmasının ve teşvik paketlerinin etkisiyle önemli ölçüde artacağına işaret etti.
Alman hükümeti, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda bulunan ekonomiyi desteklemek için toplamda 1 trilyon avroya yakın çeşitli teşvik paketleri açıklamıştı.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, bu çerçevede 2013’ten bu yana ilk kez borçlanmayı ve 156 milyar avroluk ek bütçeyi bu borç üzerinde finanse etmeyi planlamıştı.
Kovid-19 ilk kez, Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 600 bini aştı
Öte yandan, Almanya'da ise bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1445 arttı. Bu sayı 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük artış olurken, Almanya'da toplam vaka sayısının 219 bin 964'e yükseldi.
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