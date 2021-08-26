Almanya'nın askerî tahliyelerini tamamladığı aktarıldı

Bir güvenlik kaynağı, perşembe günü Reuters'a verdiği demeçte, Almanya’nın, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan askerî tahliye operasyonunu tamamladığını söyledi.

Kaynak, ayrıntı vermeden son Alman askerî uçağının Kabil'den ayrıldığını söyledi.